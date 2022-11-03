Міс Аргентина та міс Пуерто-Рико одружилися (фото, відео)

Дівчата здійснили камінг-аут у день власного весілля

Зірки раз у раз шокують своїх шанувальників, здійснюючи камінг-аути і зізнаючись у своїй нетрадиційній сексуальній орієнтації. Нагадаємо хоча б історію з українським співаком MELOVIN, чи відомими спортсменками із… росії!

Стало відомо і про таємне весілля двох міс конкурсів краси — днями таємно одружилися 26-річна Маріана Варела з Аргентини та 22-річна Фабіола Валентин із Пуерто-Рико.

"Вирішивши зберегти наші стосунки в таємниці, ми відчинили їм двері в особливий день. 28.10.22 ", — підписали ролик молодята, який виклали в Інстаграмі.

26-річна Маріана Варела та 22-річна Фабіола Валентин одружилися

Дівчата познайомилися 2020 року на конкурсі Miss Grand International, де кожна представляла свою країну. Через два роки таємних романтичних стосунків пара вирішила офіційно їх узаконити.

На відео Маріана та Фабіола показали кадри зі спільного життя, а також саму пропозицію.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що одностатеві шлюби хочуть узаконити і в Україні. Влітку на сайті президента Володимира Зеленського з’явилася петиція щодо легалізації ЛГБТ-шлюбів — ініціатива спрямована на урівняння прав гетеросексуальних та гомосексуальних людей, які під час війни з росією однаково стали на захист батьківщини.