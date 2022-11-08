Решила сменить сцену на полигон: Камалия планирует вступить в ряды ВСУ

Ранее артистка хотела стать частью территориальной обороны, но ее отговорила мама

Украинская певица Камалия, после скандала со снимком в военной форме, заявила, что планирует вступить в ряды Вооруженных сил Украины. "Тема" армии для артистки очень близка, ведь она выросла в семье военного, поэтому она не считает службу в армии чем-то далеким.

О своих намерениях вступить в ВСУ, а также о реакции ее семьи, Камалия рассказала в шоу ЖВЛ на YouTube. Артистка добавила, что своим желанием стать частью украинской армии сразу поделилась со своим супругом — пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром, и их дочерьми Арабеллой и Мирабеллой.

"У меня очень большое окружение военных. И сестра в ВСУ. Я дочь военного. Я выросла, можно сказать, на полигоне. Мне военные сейчас говорят, что то, что я делаю для Украины, тем бы я и занималась в армии. Только официально . Поэтому я сейчас об этом думаю", – говорит певица.

Стоит отметить, что муж артистки совершенно не против, чтобы Камалия шла в Вооруженные силы, и поддерживает решение супруги. Мужчина убежден, что его возлюбленная не будет воевать на передовой, ведь "армия — это не только винтовка, и там есть много других должностей, чтобы в тылу помогать своей стране.

А вот дочери Камалии не в восторге от решения их звездной мамы. Также девочки были против и когда артистка заявила, то будет вступать в терроборону. По этой же причине, Камалия пока и не сказала об идее служить в ВСУ своей маме, ведь именно она отговорила ее от ТРо.

Скандал с Камалией и покупкой двух самолетов-истребителей для ВСУ

В мае 2022 года украинская певица Камалия сообщила, что ее муж, пакистанский миллиардер Мохаммад Захур, приобрел для Вооруженных сил Украины два самолета-истребителя для борьбы с российскими оккупантами. Официального подтверждения этой информации от украинских военных не поступило, и от певицы потребовали доказательств совершенной покупки для украинской армии.

Позже Камалия заявила, что ее супруг ничего не покупал, а ее неправильно поняли. По словам артистки, ВСУ таки получили два истребителя, только переданы они были не самим Захуром, а правительством Пакистана.