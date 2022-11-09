Короля Чарльза III забросали яйцами: эпичный момент попал на видео

Мужчину задержали после того, как он бросил яйца в короля Чарльза и Камиллу

На короля Чарльз III, который взошел на престол после смерти королевы Елизаветы II, пытались совершить "покушение": его забросали яйцами в ходе прогулки. Вместе с супругой, королевой Камиллой, Чарльз III находились с визитом в Йоркшире (северная Англия).

Как пишет Reuters, один мужчина из толпы бросил в сторону короля Чарльза III несколько яиц в среду, 9 ноября. Однако до цели продукты не долетели, "стрелок" промахнулся. Его, к слову, уже задержали правоохранители. Эпичный момент бросков попал на видео (проскролльте до конца материала, чтобы его посмотреть).

Королевская чета находилась в Йорке, чтобы присутствовать на открытии статуи королевы Елизаветы II, первой установленной после ее смерти, в рамках краткого тура по Йоркширу. Как можно увидеть в ролике, четыре яйца пролетели мимо британского монарха и его жены и разбились о землю, когда королевская чета прибыла на традиционную церемонию в Йорк. Похоже, инцидент их не впечатлил, так как они продолжили мероприятие.

Полицейские бросились уводить протестующего, выкрикивавшего лозунги "Британия была построена на крови рабов". Часть людей в толпе отреагировали на "стрелка" с издевкой и скандировали "Боже, храни короля".

По данным Daily Mail, протестующий, вероятно, экоактивист Патрик Телуэлл, причастный к деятельности "Партии зеленых".

Интересно, что яйцами забросали королевскую машину Елизаветы, когда она посетила Ноттингем, центральная Англия, в 2022 году. Чарльзу тоже "прилетело" не первый раз, яйцами в него целились во время прогулки по центру Дублина в 1995 году.

Напомним, в боксе появился уникальный пояс в память о Елизавете II, которая скончалась в сентябре этого года.