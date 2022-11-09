Короля Чарльза III закидали яйцями: епічний момент потрапив на відео

Чоловіка затримали після того, як він кинув яйця в короля Чарльза та Каміллу

На короля Чарльз III, який зійшов на престол після смерті королеви Єлизавети II, намагалися вчинити "замах": його закидали яйцями під час прогулянки. Разом із дружиною, королевою Каміллою, Чарльз III перебували з візитом у Йоркширі (північна Англія).

Як пише Reuters, один чоловік із натовпу кинув у бік короля Чарльза III кілька яєць у середу, 9 листопада. Однак до мети продукти не долетіли, "стрілець" схибив. Його, до речі, вже затримали правоохоронці. Епічний момент кидків потрапив на відео (проскрольте до кінця матеріалу, щоб його подивитися).

Королівське подружжя знаходилося в Йорку, щоб бути присутнім на відкритті статуї королеви Єлизавети II, першої встановленої після її смерті, в рамках короткого туру Йоркширом. Як можна побачити в ролику, чотири яйця пролетіли повз британського монарха та його дружини і розбилися об землю, коли королівське подружжя прибуло на традиційну церемонію до Йорка. Схоже, що інцидент їх не вразив, оскільки вони продовжили захід.

Поліцейські кинулися відводити протестувальника, який вигукував гасла "Британія була побудована на крові рабів". Частина людей у натовпі відреагувала на "стрілка" з глузуванням і скандувала "Боже, бережи короля".

За даними Daily Mail, протестувальник, ймовірно, екоактивіст Патрік Телуелл, причетний до діяльності "Партії зелених".

Цікаво, що яйцями закидали королівську машину Єлизавети, коли вона відвідала Ноттінгем, центральна Англія у 2022 році. Чарльзу теж "прилетіло" не вперше, яйцями в нього цілилися під час прогулянки центром Дубліна в 1995 році.

Нагадаємо, у боксі з’явився унікальний пояс на згадку про Єлизавету II, яка померла у вересні цього року.