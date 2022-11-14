Об этом предательница Украины заявила на российском пропагандистском канале

Известная артистка, как и Тодоренко, Лорак, Повалий, находится в списке предателей своей родной страны — певица родилась в Мукачево на Закарпатье, при этом после полномасштабного вторжения россии в Украину 24 февраля стала на сторону страны-агрессора и поддерживает путина и убийства мирных украинцев.

И вот, в эфире пропагандистского канала НТВ Лолита Милявская сделала неожиданное заявление: будто бы она когда-то влюбилась в теперешнего президента Украины Владимира Зеленского. Однако она подчеркнула, что эти чувства она испытывала к нему как к отличному продюсеру.

"Я была влюблена в Зеленского, как в лучшего продюсера", — заявила певица, но тут же исправилась для пропагандистов: "Но он для меня — это еще одно доказательство того, о чем я говорила до всех этих событий. Не надо артистам заниматься политикой".

В этом же интервью предательница Украины похвалила россию, в которой давно живет и работает. Теперь ее новая любовь – страна-террорист.

"Мне хорошо в своей стране. Буду разделять с ней абсолютно все, потому что я за ней замужем. Так получилось, что с 1987 года я автоматически вышла за россию. Лично мне это государство дало, наверное, все", — заявила Милявская.

Ранее "Телеграф" сообщал, что предательница Украины Ани Лорак, несмотря на кровопролитную войну на своей родине, как ни в чем не бывало готовится к концертам в стране-агрессоре. В сети появился анонс новогоднего шоу, в котором Лорак будет развлекать россиян.