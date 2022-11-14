Путіністка Лоліта несподівано зізналася у коханні до Зеленського

Про це зрадниця України заявила на російському пропагандистському каналі

Відома артистка, як і Тодоренко, Лорак, Повалій, перебуває у списку зрадників своєї рідної країни — співачка народилася у Мукачеві на Закарпатті, при цьому після повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого стала на бік країни-агресора та підтримує путіна і вбивства мирних українців.

І ось, в ефірі пропагандистського каналу НТВ Лоліта Мілявська зробила несподівану заяву: ніби вона колись була закохана у нинішнього президента України Володимира Зеленського. Однак вона наголосила, що ці почуття вона відчувала до нього як до чудового продюсера.

"Я була закохана в Зеленського, як у найкращого продюсера", - заявила співачка, але відразу виправилася для пропагандистів: "Але він для мене — це ще один доказ того, про що я говорила до всіх цих подій. Не треба артистам займатися політикою".

У цьому ж інтерв’ю зрадниця України похвалила росію, де давно живе і працює. Тепер її нове кохання – країна-терорист.

"Мені добре у своїй країні. Поділятиму з нею абсолютно все, тому що я за нею одружена. Так вийшло, що з 1987 року я автоматично вийшла за росію. Особисто мені ця держава дала, напевно, все", — заявила Мілявська.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що зрадниця України Ані Лорак, попри кровопролитну війну на своїй батьківщині, як ні в чому не бувало готується до концертів у країні-агресорі. У мережі з’явився анонс новорічного шоу, в якому Лорак розважатиме росіян.