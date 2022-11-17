Народный праздник 17 ноября: что строго запрещено делать в этот день
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В Еремин день не рекомендуется выходить из дома
С приходом 17 ноября первых снегов, в этот четверг пришел и народный праздник Еремин день (Еремеев день). Еще этот праздник называют "Ерема – сиди дома", а все потому, что в этот день разгуливает нечистая сила, поэтому лучше сидеть дома, чтобы не встретить ее на своем пути.
"Телеграф" рассказывает об традициях праздника Еремин день, а также главных запретах 17 ноября.
Еремин день 17 ноября: традиции
На Руси в этот день не выходили из дома. Чтобы защититься от нечистой силы, наши предки вырезали на дверях дома, над окнами, на ставнях кресты, серпы и другие символы и обереги. Также существует поверье, что если поделиться с кем-нибудь 17 ноября какой-нибудь вещью, то счастье покинет дом.
Что нельзя делать в Еремин день-2022: главные запреты
- Выходить из дома.
- Давать уголь, лучину, свечу.
- Играть свадьбы, а также заключать другие сделки.
- Выносить что-то из дома.
- Впускать в дом незнакомцев.
- Давать в долг.
Напомним, что 17 ноября во всем мире отмечают День студента. В честь этого праздника "Телеграф" сделал подборку смешных анекдотов и шуток про тех, кто сейчас сидит за университетской партой.