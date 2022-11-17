Народне свято 17 листопада: що суворо заборонено робити цього дня

У Єрьомін день не рекомендується виходити з дому

З приходом 17 листопада перших снігів, цього четверга прийшло і народне свято Єрьомін день (Єремеїв день). Ще це свято називають "Єрьома – сиди вдома", а все тому, що у цей день розгулює нечиста сила, тож краще сидіти вдома, щоби не зустріти її на своєму шляху.

"Телеграф" розповідає про традиції свята Єрьомін день, а також головні заборони 17 листопада.

Єрьомін день 17 листопада: традиції

На Русі в цей день не виходили з дому. Наші пращури вирізали на дверях будинку, над вікнами, на віконницях хрести, серпи та інші символи та обереги. Також існує повір’я, що якщо поділитися з ким-небудь 17 листопада якоюсь річчю, то щастя залишить будинок.

Що не можна робити в Єрьомін день-2022: головні заборони

Виходити з дому.

Давати вугілля, скіпку, свічку.

Грати весілля, а також укладати інші угоди.

Виносити щось із дому.

Впускати до оселі незнайомців.

Давати у борг.

Нагадаємо, що 17 листопада у всьому світі відзначають День студента. На честь цього свята "Телеграф" зробив добірку кумедних анекдотів та жартів про тих, хто зараз сидить за університетською партою.