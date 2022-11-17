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Народне свято 17 листопада: що суворо заборонено робити цього дня

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Що не можна робити в Єрьомін день 17 листопада — головні заборони Новина оновлена 17 листопада 2022, 10:46
Що не можна робити в Єрьомін день 17 листопада — головні заборони. Фото pixabay.com

У Єрьомін день не рекомендується виходити з дому

З приходом 17 листопада перших снігів, цього четверга прийшло і народне свято Єрьомін день (Єремеїв день). Ще це свято називають "Єрьома – сиди вдома", а все тому, що у цей день розгулює нечиста сила, тож краще сидіти вдома, щоби не зустріти її на своєму шляху.

"Телеграф" розповідає про традиції свята Єрьомін день, а також головні заборони 17 листопада.

Єрьомін день 17 листопада: традиції

На Русі в цей день не виходили з дому. Наші пращури вирізали на дверях будинку, над вікнами, на віконницях хрести, серпи та інші символи та обереги. Також існує повір’я, що якщо поділитися з ким-небудь 17 листопада якоюсь річчю, то щастя залишить будинок.

Що не можна робити в Єрьомін день-2022: головні заборони

  • Виходити з дому.
  • Давати вугілля, скіпку, свічку.
  • Грати весілля, а також укладати інші угоди.
  • Виносити щось із дому.
  • Впускати до оселі незнайомців.
  • Давати у борг.

Нагадаємо, що 17 листопада у всьому світі відзначають День студента. На честь цього свята "Телеграф" зробив добірку кумедних анекдотів та жартів про тих, хто зараз сидить за університетською партою.

Теги:
#Прикмети #Свята #Заборони #Народні прикмети