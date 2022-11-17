Народне свято 17 листопада: що суворо заборонено робити цього дня
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У Єрьомін день не рекомендується виходити з дому
З приходом 17 листопада перших снігів, цього четверга прийшло і народне свято Єрьомін день (Єремеїв день). Ще це свято називають "Єрьома – сиди вдома", а все тому, що у цей день розгулює нечиста сила, тож краще сидіти вдома, щоби не зустріти її на своєму шляху.
"Телеграф" розповідає про традиції свята Єрьомін день, а також головні заборони 17 листопада.
Єрьомін день 17 листопада: традиції
На Русі в цей день не виходили з дому. Наші пращури вирізали на дверях будинку, над вікнами, на віконницях хрести, серпи та інші символи та обереги. Також існує повір’я, що якщо поділитися з ким-небудь 17 листопада якоюсь річчю, то щастя залишить будинок.
Що не можна робити в Єрьомін день-2022: головні заборони
- Виходити з дому.
- Давати вугілля, скіпку, свічку.
- Грати весілля, а також укладати інші угоди.
- Виносити щось із дому.
- Впускати до оселі незнайомців.
- Давати у борг.
Нагадаємо, що 17 листопада у всьому світі відзначають День студента. На честь цього свята "Телеграф" зробив добірку кумедних анекдотів та жартів про тих, хто зараз сидить за університетською партою.