Що спільного у собаки і студента на іспиті? В обох очі розумні, а сказати нічого не можуть: анекдоти дня

Чудовий день, щоб привітати всіх студентів з їхнім "професійним" святом

У всьому світі 17 листопада відзначають День студента. У це свято, яке у 2022 році випало на четвер, прийнято вітати всіх, хто зараз гризе граніт науки.

На честь свята "Телеграф" зібрав в одному місці найсмішніші анекдоти та жарти про студентів та студентське життя. Буде весело всім без винятку!

Пара з економіки. Вирішуємо завдання. Я підбадьорюю студентів: "Ви самі впоратися не можете, то хоча б колективно вирішуйте". Голос із першої парти: "Окей, Гугл".

На заліку з філософії студент довів викладачеві, що жодних лекцій не було, та й науки такої не існує.

Триває іспит. З класу виходить замучений студент. Всі в нього одразу запитувати: - Ну, як здавав? - Як у церкві. - Як? - Він ставить питання, я хрещуся. Я відповідаю, він хреститься.

Студент вивчив усі квитки з філософії, але не пішов на іспит, бо життя не має сенсу і всі люди в ньому пішаки.

Екзаменаційний період — це історія про те, як ти раптово починаєш вірити в удачу, прикмети, внутрішній голос, долю та щасливі речі.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про юристів.