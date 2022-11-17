Що спільного у собаки і студента на іспиті? В обох очі розумні, а сказати нічого не можуть: анекдоти дня
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У всьому світі 17 листопада відзначають День студента. У це свято, яке у 2022 році випало на четвер, прийнято вітати всіх, хто зараз гризе граніт науки.
На честь свята "Телеграф" зібрав в одному місці найсмішніші анекдоти та жарти про студентів та студентське життя. Буде весело всім без винятку!
Пара з економіки. Вирішуємо завдання. Я підбадьорюю студентів: "Ви самі впоратися не можете, то хоча б колективно вирішуйте". Голос із першої парти: "Окей, Гугл".
На заліку з філософії студент довів викладачеві, що жодних лекцій не було, та й науки такої не існує.
Триває іспит. З класу виходить замучений студент. Всі в нього одразу запитувати:
- Ну, як здавав?
- Як у церкві.
- Як?
- Він ставить питання, я хрещуся. Я відповідаю, він хреститься.
Студент вивчив усі квитки з філософії, але не пішов на іспит, бо життя не має сенсу і всі люди в ньому пішаки.
Екзаменаційний період — це історія про те, як ти раптово починаєш вірити в удачу, прикмети, внутрішній голос, долю та щасливі речі.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про юристів.