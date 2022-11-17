Что общего у собаки и студента на экзамене? У обоих глаза умные, а сказать ничего не могут: анекдоты дня

Отличный день, чтобы поздравить всех студентов с их "профессиональным" праздником

Во всем мире 17 ноября отмечают День студента. В этот праздник, который в 2022 году выпал на четверг, принято поздравлять всех, кто сейчас грызет гранит науки.

В честь праздника "Телеграф" собрал в одном месте самые смешные анекдоты и шутки о студентах и студенческой жизни. Будет весело всем без исключения!

Пара по экономике. Решаем задачу. Я подбадриваю студентов: "Вы сами справиться не можете, так хотя бы коллективно решайте". Голос с первой парты: "Окей, Гугл".

На зачете по философии студент доказал преподавателю, что никаких лекций не было, да и науки такой не существует.

Идет экзамен. Из класса выходит замученный студент. Все у него сразу спрашивать: - Ну как сдавал? - Как в церкви. - Как? - Он задает вопрос, я крещусь. Я отвечаю, он крестится.

Студент выучил все билеты по философии, но не пошёл на экзамен, потому что жизнь не имеет смысла и все люди в ней пешки.

Экзаменационный период — это история о том, как ты внезапно начинаешь верить в удачу, приметы, внутренний голос, судьбу и счастливые вещи.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о юристах.