Что общего у собаки и студента на экзамене? У обоих глаза умные, а сказать ничего не могут: анекдоты дня
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Во всем мире 17 ноября отмечают День студента. В этот праздник, который в 2022 году выпал на четверг, принято поздравлять всех, кто сейчас грызет гранит науки.
В честь праздника "Телеграф" собрал в одном месте самые смешные анекдоты и шутки о студентах и студенческой жизни. Будет весело всем без исключения!
Пара по экономике. Решаем задачу. Я подбадриваю студентов: "Вы сами справиться не можете, так хотя бы коллективно решайте". Голос с первой парты: "Окей, Гугл".
На зачете по философии студент доказал преподавателю, что никаких лекций не было, да и науки такой не существует.
Идет экзамен. Из класса выходит замученный студент. Все у него сразу спрашивать:
- Ну как сдавал?
- Как в церкви.
- Как?
- Он задает вопрос, я крещусь. Я отвечаю, он крестится.
Студент выучил все билеты по философии, но не пошёл на экзамен, потому что жизнь не имеет смысла и все люди в ней пешки.
Экзаменационный период — это история о том, как ты внезапно начинаешь верить в удачу, приметы, внутренний голос, судьбу и счастливые вещи.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о юристах.