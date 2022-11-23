Как сохранить суп без холодильника: полезные советы, как "спасти" продукты во время отключения электричества

Чтобы отключения света не испортили ваш запасы — соблюдайте эти правила

Из-за массовых российских обстрелов по украинской энергосистеме, в Украине введены регулярные плановые и внеплановые отключения электричества. Все понимают, что без этого нельзя, но из-за таких перебоев, продукты в холодильниках могут быстро испортиться. Как этого избежать — рассказываем далее.

Полезными лайфхаками, которые помогут "выжить" без холодильника даже супам и борщам, пишет Униан. Благодаря этим способам и продукты сохранятся подольше, а вы не отравитесь испорченными блюдами.

Как хранить еду без холодильника

Суп и борщ. Первое, что нужно сделать — это прокипятить блюдо. Это поможет "выиграть" немного больше времени, пока суп будет остывать еще несколько часов, а также кипячение убьет все опасные бактерии. Если на улице достаточно холодно, модно в качестве холодильника использовать балкон (улица — если вы живете в частном доме). Также желательно ставить суп на что-то холодное. Однако постарайтесь все же суп побыстрее съесть.

Мясо . Если на улице мороз, обсушите куски мяса, заверните в бумагу и пакеты, и вывесить за окно. Если же на улице еще не "морозилка", то лучше всего засолить мяса или приготовить из него консервы.

. Если на улице мороз, обсушите куски мяса, заверните в бумагу и пакеты, и вывесить за окно. Если же на улице еще не "морозилка", то лучше всего засолить мяса или приготовить из него консервы. Фрукты и овощи . Картофель, морковь, свеклу и лук лучше хранить в темном и прохладном месте. Также без холодильника не особо пострадают и яблоки. Просушите их, обмотайте бумагой и сложите в сухом темном месте.

. Картофель, морковь, свеклу и лук лучше хранить в темном и прохладном месте. Также без холодильника не особо пострадают и яблоки. Просушите их, обмотайте бумагой и сложите в сухом темном месте. Молочные продукты. Топленое масло нужно завернуть в пергамент, залить прохладной водой с солью, и сверху установить гнет. Хранить на улице или в прохладной комнате. Молоко — в погребе или на балконе. Сыр нужно обернуть целлофаном, однако этого хватит лишь на несколько дней.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие продукты могут храниться подольше при отключении электричества, а что лучше стоит съесть в первую очередь.