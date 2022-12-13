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Что категорически запрещается делать в День Андрея Первозванного 13 декабря

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Андрей Первозванный ежегодно отмечается 13 декабря
Андрей Первозванный ежегодно отмечается 13 декабря. Фото mefodiy.org.ua

Один из самых любимых православных праздников украинцев отмечается в этот вторник

В этот день, 13 декабря, православная церковь вспоминает об апостоле Андрее Первозванном.

Праздник посвящен памяти апостола Иисуса Христа Андрея, который был родным братом апостола Петра и первым из учеников призван Сыном Божьим. В ночь на 13 декабря молодые девушки гадали на суженого, однако церковь считает такие действия большим грехом.

"Телеграф" рассказывает о самых главных запретах Дня Андрея Первозванного 13 декабря, к которым следует прислушаться в этот день каждому христианину.

День Андрея Первозванного-2022 — что нельзя делать в этот праздник

  • Вязать, шить, заниматься тяжелым трудом.
  • Подметать пол веником, особенно беременным женщинам.
  • Занимать деньги, иначе так в этот день заберете отрицательную энергетику владельца.
  • Мыть руки и умываться холодной водой — можно заболеть.
  • На праздничном столе не должно быть блюд из мяса, рыбы, яиц или молока, поскольку продолжается Рождественский пост, который заканчивается только 6 января.
  • Хоть в народе в этот день гадают, это считается большим грехом.

Напомним, что в декабре будет много церковных праздников, которые очень важны для православных верующих. Чтобы не пропустить важные даты, сохраните церковный календарь "Телеграфа".

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#Праздники #Запреты #День Андрея Первозванного