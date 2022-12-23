Jerry Heil опубликовала эпичное видео своего падения со сцены

Певица также показала, как лежит в больнице со сломанным ребром

Украинская певица и участница Национального отбора на "Евровидение-2023" Яна Шимаева, известная под сценическим псевдонимом Jerry Heil, показала, как упала во время своего концерта в оркестровую яму.

27-летняя исполнительница опубликовала в Инстаграме видео с моментом падения, которое видели все поклонники Шимаевой.

"Призываю родителей на концертах не отпускать детей на сцену", — предупредила певица в соцсети.

Известно, что неудачное мероприятие, на котором Яна сломала ребро, проходило в Тернополе. После неприятного инцидента артистка вышла на связь с поклонниками и рассказала, что испытывает сильную боль, из-за которой даже теряла сознание.

"На видео видно, как уверенно я ступаю в пустоту; помню, как мне казалось, что я вижу там пол. Дальше ничего не помню. Не могла даже упомянуть имя ассистентки. Надеюсь, это станет толчком к новым песням. Берегите себя. За мной ухаживают замечательные врачи", — написала Jerry Heil в соцсети.

Напомним, что на Нацотборе на "Евровидение-2023", который проходил в субботу, 17 декабря, Jerry Heil заняла третье место. Она была фавориткой конкурса, однако зрители с помощью голосования отдали победу украинской группе TVORCHI и их песне Heart of Steel.