Укр

Jerry Heil опубликовала эпичное видео своего падения со сцены

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Украинская певица Jerry Heil (Яна Шимаева) Новость обновлена 23 декабря 2022, 11:45
Украинская певица Jerry Heil (Яна Шимаева). Фото instagram.com/thejerryheil

Певица также показала, как лежит в больнице со сломанным ребром

Украинская певица и участница Национального отбора на "Евровидение-2023" Яна Шимаева, известная под сценическим псевдонимом Jerry Heil, показала, как упала во время своего концерта в оркестровую яму.

27-летняя исполнительница опубликовала в Инстаграме видео с моментом падения, которое видели все поклонники Шимаевой.

"Призываю родителей на концертах не отпускать детей на сцену", — предупредила певица в соцсети.

Известно, что неудачное мероприятие, на котором Яна сломала ребро, проходило в Тернополе. После неприятного инцидента артистка вышла на связь с поклонниками и рассказала, что испытывает сильную боль, из-за которой даже теряла сознание.

"На видео видно, как уверенно я ступаю в пустоту; помню, как мне казалось, что я вижу там пол. Дальше ничего не помню. Не могла даже упомянуть имя ассистентки. Надеюсь, это станет толчком к новым песням. Берегите себя. За мной ухаживают замечательные врачи", — написала Jerry Heil в соцсети.

Напомним, что на Нацотборе на "Евровидение-2023", который проходил в субботу, 17 декабря, Jerry Heil заняла третье место. Она была фавориткой конкурса, однако зрители с помощью голосования отдали победу украинской группе TVORCHI и их песне Heart of Steel.

Теги:
#Jerry Heil