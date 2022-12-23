Jerry Heil опублікувала епічне відео свого падіння зі сцени

Співачка також показала, як лежить у лікарні зі зламаним ребром

Українська співачка та учасниця Національного відбору на "Євробачення-2023" Яна Шимаєва, відома під сценічним псевдонімом Jerry Heil, показала, як упала під час свого концерту в оркестрову яму.

27-річна виконавиця опублікувала в Інстаграмі відео з моментом падіння, яке бачили всі шанувальники Шимаєвої.

"Закликаю батьків на концертах не відпускати дітей на сцену", — попередила співачка у соцмережі.

Відомо, що невдалий захід, на якому Яна зламала ребро, проходив у Тернополі. Після неприємного інциденту артистка вийшла на зв’язок із шанувальниками і розповіла, що зазнає сильного болю, через який навіть втрачала свідомість.

"На відео видно, як впевнено я ступаю в пустоту; пам‘ятаю, як мені здавалося, що я бачу там підлогу. Далі нічого не пам’ятаю. Не могла навіть згадати ім’я асистентки. Сподіваюся, це стане поштовхом до нових пісень. Бережіть себе. За мною доглядають чудові лікарі", — написала Jerry Heil у соцмережі.

Нагадаємо, що на Нацвідборі на "Євробачення-2023", який проходив у суботу, 17 грудня, Jerry Heil посіла третє місце. Вона була фавориткою конкурсу, проте глядачі за допомогою голосування віддали перемогу українському гурту TVORCHI і їхній пісні Heart of Steel.