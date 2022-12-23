Какой стороной нужно носить стельки с фольгой: мало кто об этом знает

От этого напрямую зависит, насколько тепло и комфортно вам будет в холодную погоду

Если вам нужно утеплиться, то стельки с фольгой – прекрасное решение проблемы с замерзанием ног. Это очень интересная вещь: с одной стороны расположена фольга, а с другой – мех. В холодное время с ними действительно будет гораздо теплее.

Но есть одно НО: стельки нужно правильно положить в обувь. И, казалось бы, все очевидно, однако споры по поводу того, какой стороной их класть, до сих пор возникают, рассказывает УНИАН.

Стельки с фольгой – преимущества и разновидности

Чтобы зимой ноги не мерзли, следует утеплить свою обувь – положить в нее соответствующие стельки. Это могут быть:

Стельки из войлока – самый простой вариант, который прекрасно сохраняет тепло и при этом впитывает лишнюю влагу.

– самый простой вариант, который прекрасно сохраняет тепло и при этом впитывает лишнюю влагу. Меховые стельки такие выдерживают довольно низкие температуры, но быстро изнашиваются.

такие выдерживают довольно низкие температуры, но быстро изнашиваются. Стельки с алюминиевой фольгой хороши тем, что работают по принципу термоса: держат тепло внутри обуви, а холод не пропускают. Кроме того, за счет дополнительного слоя из фольги такие стельки могут прослужить дольше других видов.

Как правильно положить стельки с фольгой

Первый вариант – фольгой вниз, а теплым материалом – к ноге. Как это работает: фольга отражает идущий снизу холод, а войлок или мех сверху согревают ноги.

Впрочем, многие носят как раз наоборот — фольгой вверх. Адепты этого варианта убеждены, что так же как и холод, фольга отражает уходящее от ноги тепло, поэтому в обуви становится теплее. Однако у нас есть что им ответить: когда стелька лежит фольгой вверх, ноги при ходьбе больше потеют, а, значит, становятся мокрыми и переохлаждаются.

Поэтому, если вы много ходите, то правильно все же положить стельки в обувь фольгой вниз, если больше сидите или стоите — то лучше фольгой вверх. Вот так и выходит, что единого правильного ответа на наш вопрос нет – все зависит от ситуации.

Раньше мы рассказывали, как во время оттепели сохранить ноги сухими, ведь зима в Украине не всегда приходит с морозами. В своей статье мы собрали 5 способов "помочь" своей обуви не пропустить влагу внутрь.