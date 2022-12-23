Якою стороною треба носити устілки з фольгою: мало хто про це знає

Від цього безпосередньо залежить, наскільки тепло і комфортно вам буде в холодну погоду

Якщо вам треба утеплитися, то устілки з фольгою — прекрасне рішення проблеми із замерзанням ніг. Це дуже цікава річ: з одного боку розміщена фольга, а з іншого — хутро. В холодну пору з ними дійсно буде набагато тепліше.

Але є одне АЛЕ: устілки треба правильно покласти у взуття. І, здавалося б, усе очевидно, однак спори щодо того, якою стороною їх класти, досі виникають, розповідає УНІАН.

Устілки з фольгою — переваги й різновиди

Щоб взимку ноги не мерзли, варто утеплити своє взуття — покласти в нього відповідні устілки. Це можуть бути:

Устілки з повсті — найпростіший варіант, який прекрасно зберігає тепло і при цьому вбирає зайву вологу.

— найпростіший варіант, який прекрасно зберігає тепло і при цьому вбирає зайву вологу. Хутряні устілки — такі витримують доволі низькі температури, але швидко зношуються.

— такі витримують доволі низькі температури, але швидко зношуються. Устілки з алюмінієвою фольгою — хороші тим, що працюють за принципом термоса: тримають тепло всередині взуття, а холод не пропускають. Окрім того, за рахунок додаткового шару з фольги такі устілки можуть прослужити довше за інші види.

Як правильно покласти устілки з фольгою

Перший варіант — фольгою вниз, а теплим матеріалом — до ноги. Як це працює: фольга відбиває холод, що йде знизу, а повсть чи хутро зверху зігрівають ноги.

Втім, багато хто носить якраз навпаки — фольгою догори. Адепти цього варіанту переконані, що так само як і холод, фольга відбиває тепло, яке йде від ноги, тож у взутті стає тепліше. Проте у нас є що їм відповісти: коли устілка лежить фольгою догори, то ноги при ходьбі більше пітніють, а, значить, стають мокрими й переохолоджуються.

Тому, якщо ви багато ходите, то правильно усе ж покласти устілки у взуття фольгою донизу, якщо ж більше сидите або стоїте — то краще фольгою догори. Ось так і виходить, що єдиної правильної відповіді на наше питання немає — все залежить від ситуації.

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