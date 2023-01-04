На Землю надвигается мощная магнитная буря: когда ждать "удар" и сколько продлится

Землян ждут 4-х бальные возмущения геомагнитной активности

Не успела на Земле утихнуть предыдущая магнитная буря, как эксперты уже прогнозируют новые волнения геомагнитного поля. Стихия не будет давать покоя метеозависимым гражданам всю следующую неделю.

Так, согласно данным Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США, следующий магнитный шторм ожидается уже завтра — 5 января. Сообщается, что она будет достаточно сильной (4 балла), а это значит, что некоторые люди могут почувствовать на себе её активность.

Следующие дни буря будет стихать, однако до конца она так и не уменьшиться. Все это время Земля будет "атакована" небольшими возмущениями геомагнитной активности.

Что такое магнитная буря

Магнитными бурями называются возмущения геомагнитного поля Земли. Они могут длится от нескольких часов до нескольких суток. Их образование происходит, когда с окрестностями Земли сталкиваются возмущенные потоки солнечного ветра и взаимодействуют с магнитосферой нашей планеты.

Кто подвержен действию магнитных бурь

Во время высокой активности геомагнитного поля пожилые, метеозависимые и беременные люди могут ощущать боли в голове, сердце, суставах и спине. Кроме того, осторожным в эти дни необходимо быть и гражданам с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики рассказали, какой погоды ждать украинцам от февраля.

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