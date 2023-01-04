На Землю насувається потужна магнітна буря: коли чекати на "удар" і скільки триватиме

Землян чекають 4-х бальні обурення геомагнітної активності

Не встигла на Землі вщухнути попередня магнітна буря, як експерти прогнозують нові хвилювання геомагнітного поля. Стихія не даватиме спокою метеозалежним громадянам протягом наступного тижня.

Так, згідно з даними Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США, наступний магнітний шторм очікується вже завтра – 5 січня. Повідомляється, що вона буде достатньо сильною (4 бали), а це означає, що деякі люди можуть відчути її активність.

Наступні дні буря стихатиме, проте до кінця вона так і не зменшиться. Весь цей час Земля буде "атакована" невеликими обуреннями геомагнітної активності.

Що таке магнітна буря

Магнітними бурями називають обурення геомагнітного поля Землі. Вони можуть тривати від кількох годин до кількох діб. Їх освіта відбувається, коли з околицями Землі зіштовхуються обурені потоки сонячного вітру та взаємодіють із магнітосферою нашої планети.

Хто схильний до дії магнітних бур

Під час високої активності геомагнітного поля літні, метеозалежні та вагітні люди можуть відчувати біль у голові, серці, суглобах та спині. Крім того, обережним у ці дні необхідно бути і громадянам із хронічними захворюваннями та ослабленим імунітетом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики розповіли, на яку погоду чекати українцям від лютого.

Також ми повідомляли про розклад магнітних бур на весь січень.