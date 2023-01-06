Будет ощущение, что все против вас: Венера в Водолее плохо повлияет на три знака Зодиака

Ближайшие три недели все буквально будет рушиться с рук

Новый год 2023 года начался с приятных перемен в жизни некоторых знаков Зодиака. Одни будут счастливы в течение всего года, другим же звезды обещают удачу в январе. Однако не всем будет так везти.

3-го января Венера вошла в знак Водолея и пробудет там вплоть до 26 января. Такое расположение планет может отрицательно сказаться на жизни трех знаков Зодиака – Овнов, Близнецов и Весов. Как передает УНИАН, в этот период им будет сложно оставаться на плаву.

Овен

До 26 января у них будет очень много проблем. Какие-то удастся решить быстро, а на какие-то нужно больше времени и усилий. В этот период в Овне будет складываться ощущение, что все против них. Поэтому может ощущаться нехватка сил и энергии. Астрологи советуют Овнам собраться и действовать, ведь каждый из нас – кузнец собственного счастья.

Близнецы

Для вас каждый риск обернется провалом. Поэтому почти до конца января вам нужно действовать очень осторожно. Звезды говорят, что в этот период возможны неприятности на любовном фронте — велик риск скандалов со второй половинкой, которые не пройдут понапрасну. Будьте осторожны, ведь ситуация может сильно ухудшиться – вплоть до разрыва отношений.

Весы

Астрологи говорят, что они станут главными неудачниками этого неприятного периода. Это связано с тем, что Весы сильно зависят от Венеры. Поэтому будьте готовы к тому, что вам будет приходить много информации, которая не всегда будет вам на руку. Палки в колеса будут вставлять и недоброжелатели из вашего близкого окружения, поэтому сейчас самое время узнать о своих тайных врагах и подчистить круг общения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака будут счастливы в ближайшие 10 лет. Их ждет финансовая стабильность и осуществление желаний, много новых путешествий и знакомств, а еще много возможностей проявить себя в самом выгодном свете.