Буде відчуття, що всі проти вас: Венера у Водолії погано вплине на три знаки Зодіаку

Найближчі три тижні все буквально буде валитися з рук

Новий рік 2023 почався з приємних змін у житті деяких знаків Зодіаку. Одні будуть щасливі протягом усього року, іншим же зірки обіцяють удачу у січні. Проте не всім так щаститиме.

3-го січня Венера увійшла в знак Водолія і пробуде там аж до 26 січня. Таке розташування планет може негативно позначитися на житті трьох знаків Зодіаку — Овнів, Близнят і Терезів. Як передає УНІАН, в цей період їм буде складно залишатися на плаву.

Овен

До 26 січня у них буде дуже багато проблем. Якісь вдасться вирішити швидко, а на якісь потрібно буде більше часу та зусиль. У цей період в Овнів складатиметься відчуття, що всі проти них. Через це може відчуватися брак сил та енергії. Астрологи радять Овнам зібратися і діяти, адже кожен із нас — коваль власного щастя.

Близнята

Для вас кожен ризик обернеться провалом. Тому майже до кінця січня вам треба діяти надзвичайно обережно. Зірки кажуть, що в цей період можливі неприємності на любовному фронті — великий ризик скандалів із другою половинкою, які не минуться даремно. Будьте обережні, адже ситуація може сильно погіршитися — аж до розриву стосунків.

Терези

Астрологи кажуть, що вони стануть головними невдахами цього неприємного періоду. Це пов’язано з тим, що Терези сильно залежать від Венери. Тому будьте готові до того, що вам надходитиме багато інформації, яка не завжди буде вам на руку. Палки в колеса вставлятимуть і недоброзичливці з вашого близького оточення, тому зараз саме час дізнатися про своїх таємних ворогів і підчистити коло спілкування.

Раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку будуть щасливі у найближчі 10 років. На них чекає фінансова стабільність та здійснення мрій, багато нових подорожей і знайомств, а ще — багато можливостей проявити себе у найвигіднішому світлі.