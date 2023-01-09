Степанов день 9 января: что строго запрещено делать в этот праздник
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Наши предки в этот день особое внимание уделяли лошадям
В этот понедельник, 9 января (по старому стилю – 27 декабря), согласно церковному календарю православные верующие чтят память святого Стефана — апостола первомученика и архидиакона. В народе праздник получил название "Степанов день".
"Телеграф" рассказывает о главных традициях Дня Степана, а также, что запрещено делать 9 января, чтобы не лишиться удачи и благополучия.
Степанов день 9 января: главные традиции
Святой Стефан считался покровителем домашнего животноводства. Согласно легендам, именно 9 января нужно было напоить лошадей через серебро. Наши предки верили, что так можно обуздать нрав животных и улучшить их здоровье. Также апостол — покровитель пастухов. В этот день заключались соглашения между пастухами и крестьянами на будущий выпас скота. Даже существовала поговорка: "Степанов день пастуха кормит".
В этот период начинались молодежные вечеринки. Ряженые девушки и парни ходили по дворам, "угощали" родню и соседей колядками.
Что нельзя делать в Степанов день-2023
- Отказываться от угощений.
- Использовать ножи. 9 января наши предки хлеб ломали, а не резали.
- Выбрасывать крохи, которые собрали со стола. Иначе весь год проведешь в долгах.
- Ткать и шить.
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