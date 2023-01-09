Степанів день 9 січня: що суворо заборонено робити в це свято

Наші пращури в цей день особливу увагу приділяли коням

Цього понеділка, 9 січня (за старим стилем – 27 грудня), згідно з церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять святого Стефана — апостола першомученика та архідиякона. У народі свято отримало назву "Степанів день".

"Телеграф" розповідає про головні традиції Дня Степана, а також, що заборонено робити 9 січня, щоб не втратити удачу і благополуччя.

Степанів день 9 січня: головні традиції

Святий Стефан вважався покровителем домашнього тваринництва. Згідно з легендами, саме 9 січня потрібно було напоїти коней через срібло. Наші пращури вірили, що так можна приборкати вдачу тварин і поліпшити їх здоров’я. Також апостол — покровитель пастухів. У цей день укладалися угоди між пастухами та селянами на майбутній випас худоби. Навіть існувала приказка: "Степанів день пастуха годує".

У цей період розпочиналися молодіжні вечірки. Ряджені дівчата та хлопці ходили дворами, "частували" рідню та сусідів колядками.

Що не можна робити у Степанів день-2023

Відмовлятися від частування.

Використовувати ножі. 9 січня наші пращури хліб ламали, а не різали.

Викидати крихти, які зібрали зі столу. Інакше весь рік проведеш у боргах.

Ткати і шити.

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