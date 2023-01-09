Скандальная финалистка "Холостяка" оголила грудь: купальник не помог (фото)

Мудрая похвалилась фото, где на ней нет практически ничего лишнего

Участница 12 сезона популярного реалити-шоу "Холостяк" Александра Мудрая, которой удалось дойти до финала шоу, похвасталась собой без макияжа и в одном откровенном купальнике.

Девушка взяла отпуск и улетела за границу, и сейчас отдыхает вместе с другой участницей сезона — Мариной Голд, которую главный герой проекта Алекс Топольский отправил домой за шаг до финала.

На фото Мудрая позирует в коричневом бюстгальтере, с собранными в платке волосами и без макияжа. "I embrace the Aloha Spirit", — подписала снимок девушка в Инстаграме. Стоит отметить, что купальник не сумел прикрыть все прелести финалистки "Холостяка-12".

Поклонники Мудрой написали в комментариях к публикации, что Александра получилась очень красивой.

Напомним, что любовь к Саше Мудрой разделяют не все зрители нового сезона. Ранее некоторые фанаты шоу заявили, что скандальная девушка должна "пролететь" над проектом. Ее назвали неприятной особой, стервой и манипулятором.