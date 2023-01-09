Скандальна фіналістка "Холостяка" оголила груди: купальник не допоміг (фото)

Мудра похвалилася фото, де на ній немає практично нічого зайвого

Учасниця 12-го сезону популярного реаліті-шоу "Холостяк" Олександра Мудра, якій вдалося дійти до фіналу шоу, похвалилася собою без макіяжу і в одному відвертому купальнику.

Дівчина взяла відпустку і полетіла за кордон, й зараз відпочиває разом з іншою учасницею сезону — Мариною Голд, яку головний герой проєкту Алекс Топольський відправив додому за крок до фіналу.

На фото Мудра позує в коричневому бюстгальтері, із зібраним у хустці волоссям і без макіяжу. "I embrace the Aloha Spirit", — підписала знімок дівчина в Інстаграмі. Варто відзначити, що купальник не зумів прикрити всі принади фіналістки "Холостяка-12".

Шанувальники Мудрої написали в коментарях до публікації, що Олександра вийшла дуже гарною.

Нагадаємо, що любов до Саші Мудрої поділяють не всі глядачі нового сезону. Раніше деякі фанати шоу заявили, що скандальна дівчина має "пролетіти" над проєктом. Її назвали неприємною особою, стервом і маніпулятором.