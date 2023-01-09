Так ваши новогодние гирлянды точно не запутаются: гениальный лайфхак (видео)

Если сложить гирлянду определенным способам, вам не придется в следующий раз мучительно распутывать ее нити

Праздничный сезон подходит к завершению, многие уже начинают снимать новогодний декор и убирать елку. Особое внимание стоит уделить гирляндам, ведь если вы просто спутаете нити в комок, то будете жалеть о своей спешке. Некоторые наматывают гирлянду на что-то, отлично подойдет для этого обычный коробок из-под обуви.

Лайфхак по хранению рождественских гирлянд публикует издание Mirror. Это очень простой и удобный способ убрать и елочные игрушки, и праздничные огни. Все, что вам понадобится, ненужный коробок и скотч. Наведите порядок как следует, чтобы в следующий сезон праздников поблагодарить себя за предусмотрительность.

Чтобы гирлянды не запутывались, проделайте следующие шаги:

Возьмите коробку, к примеру, из-под обуви. Прикрепите лампочку гирлянды к нижней части коробки скотчем.

Оберните всю нить вокруг коробки, пока не дойдете до верха.

После того, как вы заклеили конец, сделайте прорезь в углу коробки, чтобы убрать батарейный блок.

Это отличный лайфхак, ведь вы можете хранить свои новогодние украшения внутри обувной коробки, а огни — снаружи.

Согласитесь, что распутывать гирлянды с прошлогодней елки — невероятно утомительное занятие. Ролик в TikTok показывает, насколько удачен лайфхак с гирляндой, который сэкономит ваши усилия и время.

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