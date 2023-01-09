Так ваші новорічні гірлянди точно не заплутаються: геніальний лайфхак (відео)

Якщо скласти гірлянду певним способам, вам не доведеться наступного разу болісно розплутувати її нитки

Святковий сезон підходить до завершення, багато хто вже починає знімати новорічний декор і прибирати ялинку. Особливу увагу варто приділити гірляндам, адже якщо ви просто сплутаєте нитки в грудку, то шкодуватимете про свій поспіх. Деякі намотують гірлянду на щось, відмінно підійде для цього звичайна коробка з-під взуття.

Лайфхак із зберігання різдвяних гірлянд публікує видання Mirror. Це дуже простий та зручний спосіб прибрати і ялинкові іграшки, і святкові вогні. Все, що вам знадобиться, непотрібна коробка і скотч. Наведіть порядок як слід, щоб у наступний сезон свят подякувати собі за передбачливість.

Щоб гірлянди не заплутувалися, зробіть такі кроки:

Візьміть коробку, наприклад, з-під взуття. Прикріпіть лампочку гірлянди до нижньої частини коробки скотчем.

Оберніть всю нитку навколо коробки, поки не дійдете до верху.

Після того, як ви заклеїли кінець, зробіть проріз у кутку коробки, щоб прибрати батарейний блок.

Це відмінний лайфхак, адже ви можете зберігати свої новорічні прикраси всередині взуттєвої коробки, а вогні — зовні.

Погодьтеся, що розплутувати гірлянди з торішньої ялинки — неймовірно тяжке заняття. Ролик у TikTok показує, наскільки вдалий лайфхак із гірляндою, який заощадить ваші зусилля та час.

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