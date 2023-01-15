У кого День ангела 15 января: женские и мужские именины сегодня

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В воскресенье, 15 января, отмечают Всемирный день снега, День религии, День дерева в Иордании. Кроме того, празднуют именины еще носители семи мужских и двух женских имен.

Женские именины 15 января

Ульяна, Юлиана, — это две формы одного латинского имени Julianus, что в прямом переводе значит "из рода Юлиев". Однако, по другой версии, имя также можно перевести из древнегреческого как "кудрявая".

Мужские именины 15 января

Василий, — из греческого имя переводится как "царственный".

Сергей, — с латинского имя можно перевести как "высокий, знатный". Изначально использовалась форма имени "Сергий", которая переводится как "слуга Бога".

Кузьма, — имя происходит от древнегреческого "Космас", которое можно перевести и как "кузнец", и как "порядок", "мир", "вселенная".

Петр, — прямой перевод имени из древнегреческого означает "скала", "камень". Также его трактуют как "надежный", "непоколебимый".

Сильвестр, — имя происходит из латинского языка и в прямом переводе означает "лесной", "растущий в лесу", и раньше означало невоспитанного, дикого человека.

Марк, — есть несколько версий происхождения имени. Согласно одной, оно появилось от латинского слова "Marcus", "молоток". По другой, это производная от имени римского бога войны Марса.

Серафим, — имя древнееврейского происхождение, которое чаще всего трактуют как "огненный ангел".

Как известно, в определённые дни церковь почитает память священнослужителей и мучеников, которые также выступают покровителями людей, которые носят схожие с ними имена, наблюдают за ними в течение жизни и оберегают от бед. Так, в дни памяти святых эти люди отмечают свои именины.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему не стоит нырять на Крещение.