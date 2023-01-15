У кого День ангела 15 січня: жіночі та чоловічі іменини сьогодні
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Не забудьте привітати з іменинами знайомих
У неділю, 15 січня, святкують Всесвітній день снігу, День релігії, День дерева в Йорданії. Крім того, святкують іменини ще носії семи чоловічих та двох жіночих імен.
Жіночі іменини 15 січня
Уляна, Юліана, — це дві форми одного латинського імені Julianus, що в прямому перекладі означає "з роду Юлієв". Однак, за іншою версією, ім’я також можна перекласти з давньогрецької як "кучерява".
Чоловічі іменини 15 січня
Василь, — з грецької ім’я перекладається як "царський".
Сергій, — з латинської ім’я можна перекласти як "високий, знатний", або як "слуга Бога".
Кузьма, — ім’я походить від давньогрецького "Космас", яке можна перекласти і як "коваль", і як "порядок", "мир", "всесвіт".
Петро, — прямий переклад імені з давньогрецької означає "скеля", "камінь". Також його трактують як "надійний", "непохитний".
Сильвестр, — ім’я походить з латинської мови і в прямому перекладі означає "лісовий", "що росте в лісі", і раніше означало невиховану, дику людину.
Марк, — є кілька версій походження імені. Згідно з однією, воно з’явилося від латинського слова "Marcus", "молоток". За іншою, це похідна від імені римського бога війни Марса.
Серафим, — ім’я давньоєврейського походження, яке найчастіше трактують як "вогненний ангел".
Як відомо, у певні дні церква вшановує пам’ять священнослужителів та мучеників, які також виступають покровителями людей, які носять схожі з ними імена, спостерігають за ними протягом життя та оберігають від бід. Так, у дні пам’яті святих ці люди відзначають свої іменини.
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