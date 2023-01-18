У кого день ангела 18 января: женские и мужские именины сегодня

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В среду, 18 января, отмечают Крещенский сочельник. Также в этот день носители сразу десяка имен празднуют День ангела.

Женские именины 18 января

Евгения, — с греческого языка переводится как "высокородная", "благородная".

Татьяна, — по одной из версий, имя произошло из латинского языка и значит "из рода Татия"; по другой версии, имя греческое и значит "основательница".

Аполлинария, — древнегреческое имя, происходящее от прилагательного "Аполлонова" (от имени греческого бога Аполлона).

Мужские именины 18 января

Роман, — по одной из версий, имя латинское и значит "римский", "из Рима". По другой, — имя произошло из древнегреческого и значит "сильный", "крепкий".

Григорий, — еще одно имя греческого происхождения, которое можно перевести как "тот, что бодрствует".

Иосиф, — древнееврейское имя, которое значит в переводе "Бог приумножит".

Сергей, — это было древнее римское родовое имя. Также оно переводится с латинского как "слуга Бога", "высокий", "знатный".

Лукьян, — происходит от латинского Lucianus, что можно трактовать как "сын Луки", "принадлежащий Луке".

Матвей, — древнееврейское имя, которое переводится как "дарованный Богом".

Фома, — это имя происходит из арамейского языка и переводится как "близнец".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему, если Вы прикусили язык, — это может быть предупреждение об опасности.