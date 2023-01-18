У кого день ангела 18 січня: жіночі та чоловічі іменини сьогодні

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У середу, 18 січня, відзначають Хрещенський святвечір. Також цього дня носії одразу десятка імен святкують День ангела.

Жіночі іменини 18 січня

Євгенія, — з грецької мови перекладається як "благородна".

Тетяна, — за однією з версій, ім’я походить з латинської мови і означає "з роду Татія"; за іншою версією, ім’я грецьке і означає "засновниця".

Аполлінарія — давньогрецьке ім’я, що походить від прикметника "Аполлонова" (від імені грецького бога Аполлона).

Чоловічі іменини 18 січня

Роман, — за однією з версій, ім’я латинське і означає "римський", "з Риму". Згідно з іншою, — ім’я походить із давньогрецької і означає "сильний", "міцний".

Григорій, — ще одне ім’я грецького походження, яке можна перекласти як "той, що не спить".

Йосип, — давньоєврейське ім’я, яке означає в перекладі "Бог примножить".

Сергій, — це було давнє римське родове ім’я. Також воно перекладається з латинської як "слуга Бога", "високий", "знатний".

Лук’ян, — походить від латинського Lucianus, що можна трактувати як "син Луки", що "належить Луці".

Матвій, — давньоєврейське ім’я, яке перекладається як "дарований Богом".

Фома — це ім’я походить з арамейської мови і перекладається як "близнюк".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому, якщо Ви прикусили язика, — це може бути попередження про небезпеку.