У кого день ангела 18 січня: жіночі та чоловічі іменини сьогодні
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У середу, 18 січня, відзначають Хрещенський святвечір. Також цього дня носії одразу десятка імен святкують День ангела.
Жіночі іменини 18 січня
Євгенія, — з грецької мови перекладається як "благородна".
Тетяна, — за однією з версій, ім’я походить з латинської мови і означає "з роду Татія"; за іншою версією, ім’я грецьке і означає "засновниця".
Аполлінарія — давньогрецьке ім’я, що походить від прикметника "Аполлонова" (від імені грецького бога Аполлона).
Чоловічі іменини 18 січня
Роман, — за однією з версій, ім’я латинське і означає "римський", "з Риму". Згідно з іншою, — ім’я походить із давньогрецької і означає "сильний", "міцний".
Григорій, — ще одне ім’я грецького походження, яке можна перекласти як "той, що не спить".
Йосип, — давньоєврейське ім’я, яке означає в перекладі "Бог примножить".
Сергій, — це було давнє римське родове ім’я. Також воно перекладається з латинської як "слуга Бога", "високий", "знатний".
Лук’ян, — походить від латинського Lucianus, що можна трактувати як "син Луки", що "належить Луці".
Матвій, — давньоєврейське ім’я, яке перекладається як "дарований Богом".
Фома — це ім’я походить з арамейської мови і перекладається як "близнюк".
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