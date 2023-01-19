На Землю надвигаются мощные магнитные бури: когда ожидать "удар"

Первая половина февраля окажется сложной для метеозависимых

Не успело геомагнитное поле Земли успокоится от затяжной магнитной бури, как природа подготовила для нас новый "сюрприз". В ближайшее время ожидается целый ряд этих явлений.

Как передает издание "РБК-Украина", уже 23 января Землю накроет очередная магнитная буря. Она будет хоть и короткой, но достаточно мощной. После этого вплоть до конца месяца геомагнитная обстановка будет спокойной, но с приходом февраля снова все изменится.

Всю первую половину последнего месяца зимы Землю будет "штормить". Магнитные бури ожидаются:

5 февраля (очень сильная);

7 февраля (средней силы);

10 февраля (сильная);

15 февраля (слабая).

Что такое магнитная буря

Магнитная буря это возмущения геомагнитного поля Земли. Она может продлится, как несколько часов, так и несколько суток. Она образуется, когда с окрестностями нашей планеты сталкиваются возмущенные потоки солнечного ветра и взаимодействуют с магнитосферой Земли.

Чем опасна магнитная буря

Во время магнитных бурь, метеозависимые и беременные люди могут ощущать боли в области головы, сердца, суставов и спины. Кроме того, осторожным в эти дни необходимо быть и гражданам с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

Напомним, ранее мы писали о том, какие "сюрпризы" преподнесёт Украине погода в феврале 2023 года.

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