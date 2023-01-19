На Землю надвигаются мощные магнитные бури: когда ожидать "удар"
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Первая половина февраля окажется сложной для метеозависимых
Не успело геомагнитное поле Земли успокоится от затяжной магнитной бури, как природа подготовила для нас новый "сюрприз". В ближайшее время ожидается целый ряд этих явлений.
Как передает издание "РБК-Украина", уже 23 января Землю накроет очередная магнитная буря. Она будет хоть и короткой, но достаточно мощной. После этого вплоть до конца месяца геомагнитная обстановка будет спокойной, но с приходом февраля снова все изменится.
Всю первую половину последнего месяца зимы Землю будет "штормить". Магнитные бури ожидаются:
- 5 февраля (очень сильная);
- 7 февраля (средней силы);
- 10 февраля (сильная);
- 15 февраля (слабая).
Что такое магнитная буря
Магнитная буря это возмущения геомагнитного поля Земли. Она может продлится, как несколько часов, так и несколько суток. Она образуется, когда с окрестностями нашей планеты сталкиваются возмущенные потоки солнечного ветра и взаимодействуют с магнитосферой Земли.
Чем опасна магнитная буря
Во время магнитных бурь, метеозависимые и беременные люди могут ощущать боли в области головы, сердца, суставов и спины. Кроме того, осторожным в эти дни необходимо быть и гражданам с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.
Напомним, ранее мы писали о том, какие "сюрпризы" преподнесёт Украине погода в феврале 2023 года.
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