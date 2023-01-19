На Землю насуваються потужні магнітні бурі: коли чекати "удар"

Перша половина лютого виявиться складною для метеозалежних

Не встигло геомагнітне поле Землі заспокоїться від затяжної магнітної бурі, як природа підготувала нам новий " сюрприз ". Найближчим часом очікується низка цих явищ.

Як передає "РБК-Україна", вже 23 січня Землю накриє чергова магнітна буря. Вона буде хоч і короткою, але досить потужною. Після цього аж до кінця місяця геомагнітний стан буде спокійним, але з приходом лютого знову все зміниться.

Усю першу половину останнього місяця зими Землю "штормитиме". Магнітні бурі очікуються:

5 лютого (дуже сильна);

7 лютого (середньої сили);

10 лютого (сильна);

15 лютого (слабка).

Що таке магнітна буря

Магнітна буря — це обурення геомагнітного поля Землі. Вона може тривати як кілька годин, так і кілька діб. Вона утворюється, коли з околицями нашої планети зіштовхуються обурені потоки сонячного вітру та взаємодіють із магнітосферою Землі.

Чим небезпечна магнітна буря

Під час магнітних бур, метеозалежні та вагітні люди можуть відчувати болі в ділянці голови, серця, суглобів та спини. Крім того, обережним у ці дні необхідно бути і громадянам із хронічними захворюваннями та ослабленим імунітетом.

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