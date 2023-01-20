У кого День ангела 20 января: все именины сегодня

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В пятницу, 20 января, церковь отмечает Собор крестителя господня Иоа́нна Предтечи. Также в этот день празднуют свои именины носители четырех имен.

Мужские именины 20 января

Василий, — это имя греческого происхождение, которое имеет очень красивый перевод, что значит "царский" или "царственный". Применялось как эпитет к Зевсу и Посейдону.

Иван, Ян — это две формы, которые произошли от одного древнеиудейского имени Иоанн. На самом деле от того же имени произошли еще и такие популярные во всем мире имена как Джон, Джованни, Ганс, Жан, Жуан.

Афанасий, — изначально в греческом языке имя звучало как Атанасиос. Оно было образовано от слова "смерть" с отрицательной приставкой, что переводится как "бессмертный".

Женские именины 20 января не празднуют.

Как известно, церковь в конкретные дни года почитает память святых и мучеников, — в эти же дни празднуют свои Дни ангела люди, которые имеют схожие имена и родились незадолго до этого (или в этот же день). Принято считать, что святые наблюдают за своими тезками в течение их жизни, выступают их покровителями и защитниками.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по народным приметам гостям запрещено мыть посуду.