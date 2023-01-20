У кого День ангела 20 січня: всі іменини сьогодні

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У п’ятницю, 20 січня, церква відзначає Собор хрестителя Господнього Іоанна Предтечі. У цей день святкують свої іменини носії чотирьох імен.

Чоловічі іменини 20 січня

Василь, — це ім’я грецького походження, яке має дуже гарний переклад, що означає "царський". Застосовувалося як епітет до Зевса та Посейдона.

Іван, Ян — це дві форми, які походять від одного давньоіудейського імені Іоанн. Насправді від того ж імені походять ще й такі популярні у всьому світі імена як Джон, Джованні, Ганс, Жан, Жуан.

Афанасій (Опанас), — спочатку у грецькій мові ім’я звучало як Атанасіос. Воно було утворено від слова "смерть" із негативною приставкою, що перекладається як "безсмертний". В українській мові більш поширена форма імені Опанас (чи просто Панас).

Жіночі іменини 20 січня не святкують.

Як відомо, церква в конкретні дні року шанує пам’ять святих і мучеників, — у ці дні святкують свої Дні ангела люди, які мають схожі імена і народилися незадовго до цього (або цього ж дня). Вважають, що святі спостерігають за своїми тезками протягом їхнього життя, виступають їх покровителями та захисниками.

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