У кого День ангела 25 января: женские и мужские именины сегодня

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В среду, 25 января, во многих странах отмечают Татьянин День. Также носители пяти имен празднуют в этот день свои именины.

Женские именины 25 января

Татьяна, — по одной версии, имя имеет римское происхождение, по другой оно переводится с греческого как "основательница" или "учредительница". 25 января почитают память мученицы Татианы Римской, это самые значимые именины Татьяны в году.

Мужские именины 25 января

Илья, — славянское имя греческого происхождения. Изначально звучало как "Элийяху", что переводится как "Бог сущий". Разные формы этого имени, такие как Ильяс, Илия, Элайджа, широко распространены по всему миру.

Макар, — это имя тоже произошло в Древней Греции и имеет красивый перевод, значит "счастливый" или "блаженный".

Петр, — переводится с греческого как "скала" или "камень". Имя многие столетия популярно во всем мире благодаря библейскому апостолу Петру.

Савва, — это имя имеет еврейское происхождение и переводится как "старец" или "мудрец".

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Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по приметам строго запрещено сидеть на столе.