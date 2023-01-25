У кого День ангела 25 січня: жіночі та чоловічі іменини сьогодні
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Не забудьте привітати з іменинами знайомих
У середу, 25 січня, у багатьох країнах відзначають Тетянин День. Також носії п’яти імен святкують у цей день свої іменини.
Жіночі іменини 25 січня
Тетяна, — за однією версією, ім’я має римське походження, за іншою воно перекладається з грецької як "засновниця". 25 січня вшановують пам’ять мучениці Тетяни Римської, це найзначніші іменини Тетяни в році.
Чоловічі іменини 25 січня
Ілля, — слов’янське ім’я грецького походження. Спочатку звучало як "Елійяху", що перекладається як "Бог сущий". Різні форми цього імені, такі як Ілляс, Ілія, Елайджа, широко поширені по всьому світу.
Макар, — це ім’я теж з'явилося в Стародавній Греції і має файний переклад, значить "щасливий" або "блаженний".
Петро, — перекладається з грецької як "скеля" або "камінь". Ім’я багато століть популярне у всьому світі завдяки біблійному апостолу Петру.
Сава, — це ім’я має єврейське походження і перекладається як "старець" або "мудрець".
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