Как изменилась осудившая войну Пуговка из "Папиных дочек" (фото)
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Оказывается, кино больше не интересует девушку – она решила посвятить свою жизнь совсем другому делу
Накануне в сеть попали первые фото со съемок продолжения "Папины дочек". Однако некоторых актеров там нет — вероятно из-за их антивоенной позиции. Среди исключенных из актерского состава оказалась и Пуговка — точнее, российская актриса Екатерина Старшова.
"Телеграф" решил узнать, где находится 21-летняя актриса, чем она занимается и как выглядит сейчас. В сериале она была настоящей звездой, однако после этого проекта о "младшей дочери из семьи Васнецовых" мало что слышно.
Съемкам "Папины дочерей" Екатерина посвятила 6 лет своей жизни. На съемочную площадку она попала в 2007-м, а уже в следующем году пошла в первый класс. Впоследствии именно за эту роль получила премию "Женщина года 2008" по версии журнала Glamour (в номинации "Команда года").
Впрочем, после закрытия проекта Старшова вообще перестала участвовать в кинопроектах. В одном из интервью она сказала: "От всех я слышу о Пуговке. Но я уже давно не маленькая девочка, которую играла в сериале. Мне уже это неинтересно".
Девушка профессионально занимается фигурным катанием. Участвовала в Международном шоу танцев на льду в Париже и даже заняла 2-е место.
В 2016-м также принимала участие в шоу "Танцы со звездами", а уже в 2019 году полностью отказалась от актерской карьеры и пошла учиться на медфак (факультет фундаментальной медицины в МГУ им. Ломоносова). Теперь в соцсетях Екатерина называет себя "подрастающим аптекарем".
Как Старшова относится к вторжению россии в Украину
1 марта 2022 года в инстаграм-профиле актрисы появился пост: белая надпись "Нет войне" на черном фоне. В подписи указано: "Хочется кричать, хочется плакать и бить в колокола. Происходящее невозможно понять и принять. Мы все люди одной планеты. Неужели в 2022 году кто-то может этого не понимать".
С тех пор в ее аккаунте появилось только одно сообщение — актуальное фото Старшевой, сделанное в Анталии. Известно, что бывшая актриса покинула россию, однако временно или навсегда — не сообщается.
Ранее мы рассказывали, как изменились звезды культового сериала "Отчаянные домохозяйки", который был чрезвычайно популярен в начале 2000-х. Прошло более 20 лет и некоторых актрис теперь просто не узнать.