Как изменилась осудившая войну Пуговка из "Папиных дочек" (фото)

Оказывается, кино больше не интересует девушку – она решила посвятить свою жизнь совсем другому делу

Накануне в сеть попали первые фото со съемок продолжения "Папины дочек". Однако некоторых актеров там нет — вероятно из-за их антивоенной позиции. Среди исключенных из актерского состава оказалась и Пуговка — точнее, российская актриса Екатерина Старшова.

"Телеграф" решил узнать, где находится 21-летняя актриса, чем она занимается и как выглядит сейчас. В сериале она была настоящей звездой, однако после этого проекта о "младшей дочери из семьи Васнецовых" мало что слышно.

Съемкам "Папины дочерей" Екатерина посвятила 6 лет своей жизни. На съемочную площадку она попала в 2007-м, а уже в следующем году пошла в первый класс. Впоследствии именно за эту роль получила премию "Женщина года 2008" по версии журнала Glamour (в номинации "Команда года").

Такой всем запомнилась Пуговка

Впрочем, после закрытия проекта Старшова вообще перестала участвовать в кинопроектах. В одном из интервью она сказала: "От всех я слышу о Пуговке. Но я уже давно не маленькая девочка, которую играла в сериале. Мне уже это неинтересно".

Девушка профессионально занимается фигурным катанием. Участвовала в Международном шоу танцев на льду в Париже и даже заняла 2-е место.

В 2016-м также принимала участие в шоу "Танцы со звездами", а уже в 2019 году полностью отказалась от актерской карьеры и пошла учиться на медфак (факультет фундаментальной медицины в МГУ им. Ломоносова). Теперь в соцсетях Екатерина называет себя "подрастающим аптекарем".

Как Старшова относится к вторжению россии в Украину

1 марта 2022 года в инстаграм-профиле актрисы появился пост: белая надпись "Нет войне" на черном фоне. В подписи указано: "Хочется кричать, хочется плакать и бить в колокола. Происходящее невозможно понять и принять. Мы все люди одной планеты. Неужели в 2022 году кто-то может этого не понимать".

С тех пор в ее аккаунте появилось только одно сообщение — актуальное фото Старшевой, сделанное в Анталии. Известно, что бывшая актриса покинула россию, однако временно или навсегда — не сообщается.

Ранее мы рассказывали, как изменились звезды культового сериала "Отчаянные домохозяйки", который был чрезвычайно популярен в начале 2000-х. Прошло более 20 лет и некоторых актрис теперь просто не узнать.