Як змінилася Пуговка з "Татусевих дочок", яка засудила війну (фото)

Виявляється, кіно більше не цікавить дівчину — вона вирішила присвятити своє життя зовсім іншій справі

Напередодні у мережу потрапили перші фото зі зйомок продовження "Татусевих доньок". Однак деяких акторів там немає — ймовірно, через їхню антивоєнну позицію. Серед виключених з акторського складу опинилася зокрема Пуговка — точніше, російська акторка Катерина Старшова.

"Телеграф" вирішив дізнатися, де перебуває 21-річна актриса, чим вона займається і як виглядає зараз. У серіалі вона була справжньою зіркою, проте після цього проєкту про "наймолодшу доньку з родини Васнецових" мало що чути.

Зйомкам "Татусевих дочок" Катерина присвятила 6 років свого життя. На знімальний майданчик вона потрапила у 2007-му, а вже наступного року пішла у перший клас. Згодом — саме за цю роль — отримала премію "Жінка року 2008" за версією журналу Glamour (у номінації "Команда року").

Такою усім запам'яталася Пуговка

Втім, після закриття проєкту Старшова взагалі перестала брати участь у кінопроєктах. В одному з інтерв’ю вона сказала: "Від усіх я чую про Пуговку. Але я вже давно не маленька дівчинка, яку грала в серіалі. Мені вже це нецікаво".

Дівчина професійно займається фігурним катанням. Брала участь у Міжнародному шоу танців на льоду в Парижі й навіть посіла 2-ге місце.

У 2016-му також брала участь у шоу "Танці з зірками", а вже у 2019 році повністю відмовилася від акторської кар’єри й пішла вчитися на медфак (факультет фундаментальної медицини в МДУ ім. Ломоносова). Тепер у соцмережах Катерина називає себе "підростаючим аптекарем".

Як Старшова ставиться до вторгнення рф в Україну

1 березня 2022 року в інстаграм-профілі актриси з’явився пост: білий напис "Нет войне" на чорному фоні. У підписі вказано: "Хочеться кричати, хочеться плакати і бити в дзвони. Те, що відбувається, неможливо зрозуміти і прийняти. Ми всі люди однієї планети. Невже у 2022 році хтось може цього не розуміти".

З того часу в її акаунті з’явився лише один допис — актуальне фото Старшової, зроблене в Анталії. Відомо, що колишня актриса покинула росію, однак тимчасово чи назавжди — не повідомляється.

Раніше ми розповідали, як змінилися зірки культового серіалу "Відчайдушні домогосподарки", який був надзвичайно популярним на початку 2000-х. Минуло понад 20 років і деяких акторок тепер просто не впізнати.