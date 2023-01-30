Участница "Холостяка-12" попала под капельницу (фото)

Саша Погорелова начала себя плохо чувствовать и отправилась к врачу

Одна из фавориток 12-го сезона популярного проекта "Холостяк" Александра Погорелова, которую герой Алекс Топольский отправил домой на 11 неделе проекта, сообщила об ухудшении состояния своего здоровья.

Оказалось, что девушка отравилась и чувствовала себя не очень комфортно. Поэтому Саша решила записаться к врачу и сделать капельницу для очищения организма. "Надо сначала проконсультироваться. У меня это впервые в жизни", — сообщила Погорелова своим подписчикам в Инстаграме.

Девушка также заявила, что у нее появились у глаз маленькие точки, похожие на пигментацию. По словам Александры, отравление мог повлечь за собой еж, которого девушка попробовала накануне.

"Все-таки острое отравление. Взяли анализы, делаем капельницу из двух компонентов", — написала Погорелова и выложила фото, на котором в руку Саше вставлен катетер. Сейчас с девушкой все хорошо.

Ранее "Телеграф" писал, что Саша Погорелова снималась в клипе известного украинского певца. А в конце прошлого года девушка появилась на публике с мужчиной, которого знают все поклонники проекта "Холостячка".

Напомним, что девушка вылетела из проекта "Холостяк-12" на одиннадцатой неделе. Позже Александра ответила, была ли удивлена, что не стала финалисткой.