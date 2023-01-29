"Вот это воспоминания": Саша из "Холостяка-12" показала, как выглядела школьницей (фото)
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30-летняя Погорелова показала себя в юные годы
Участница 12 сезона популярного на украинском телевидении реалити "Холостяк" Александра Погорелова, вылетевшая из проекта в шаге от финала, показала себя в школьные годы.
30-летняя киевлянка выложила в сторис Инстаграма снимок страницы своего школьного фотоальбома за 9 класс. "Вот это воспоминания", — подписала кадр Погорелова.
На фото Александра позирует в школьной форме с блузкой. Волосы девушка распустила. Напомним, что Погорелова после школы окончила Академию адвокатуры Украины в Киеве и является магистром права. Сейчас Саша работает директором ИТ-компании. Ее папа предприниматель, имеет собственную фирму, а мама — домохозяйка.
Ранее "Телеграф" писал, что Саша Погорелова снималась в клипе известного украинского певца. А в конце прошлого года девушка появилась на публике с мужчиной, которого знают все поклонники проекта "Холостячка".
Напомним, что девушка вылетела из проекта "Холостяк-12" на одиннадцатой неделе. Позже Александра ответила, была ли удивлена, что не стала финалисткой.