"Вот это воспоминания": Саша из "Холостяка-12" показала, как выглядела школьницей (фото)

30-летняя Погорелова показала себя в юные годы

Участница 12 сезона популярного на украинском телевидении реалити "Холостяк" Александра Погорелова, вылетевшая из проекта в шаге от финала, показала себя в школьные годы.

30-летняя киевлянка выложила в сторис Инстаграма снимок страницы своего школьного фотоальбома за 9 класс. "Вот это воспоминания", — подписала кадр Погорелова.

На фото Александра позирует в школьной форме с блузкой. Волосы девушка распустила. Напомним, что Погорелова после школы окончила Академию адвокатуры Украины в Киеве и является магистром права. Сейчас Саша работает директором ИТ-компании. Ее папа предприниматель, имеет собственную фирму, а мама — домохозяйка.

Ранее "Телеграф" писал, что Саша Погорелова снималась в клипе известного украинского певца. А в конце прошлого года девушка появилась на публике с мужчиной, которого знают все поклонники проекта "Холостячка".

Напомним, что девушка вылетела из проекта "Холостяк-12" на одиннадцатой неделе. Позже Александра ответила, была ли удивлена, что не стала финалисткой.