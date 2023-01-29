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"Оце спогади": Саша із "Холостяка-12" показала, як виглядала школяркою (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Учасниця 12 сезону проєкту Холостяк Олександра Погорєлова Новина оновлена 29 січня 2023, 07:58
Учасниця 12 сезону проєкту Холостяк Олександра Погорєлова. Фото instagram.com/sashulialfw

30-річна Погорєлова показала себе в юні роки

Учасниця 12 сезону популярного на українському телебачені реаліті "Холостяк" Олександра Погорєлова, яка вилетіла з проєкту за крок до фіналу, показала себе в шкільні роки.

30-річна киянка виклала у сторіз Інстаграму знімок сторінки свого шкільного фотоальбому за 9 клас. "Оце спогади", — підписала кадр Погорєлова.

На фото Олександра позує в шкільній формі з блузою. Волосся дівчина розпустила. Нагадаємо, що Погорєлова після школи закінчила Академію адвокатури України в місті Київ і є магістром права. Зараз Саша працює директором ІТ-компанії. ЇЇ тато підприємець, має власну фірму, а мама — домогосподиня.

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Раніше "Телеграф" писав, що Саша Погорєлова знімалась у кліпі відомого українського співака. А в кінці минулого року дівчина з’явилася на публіці з чоловіком, якого знають усі шанувальники проєкту "Холостячка".

Нагадаємо, що дівчина вилетіла з проєкту "Холостяк-12" на одинадцятому тижні. Пізніше Олександра відповіла, чи була здивована, що не стала фіналісткою.

Теги:
#Шоу #Холостяк