Учасниця "Холостяка-12" потрапила під крапельницю (фото)

Саша Погорєлова почала себе погано почувати і відправилась до лікаря

Одна із фавориток 12 сезону популярного проєкту "Холостяк" Олександра Погорєлова, яку герой Алекс Топольський відправив додому на 11 тижні проєкту, повідомила про погіршення стану свого здоров'я.

Виявилось, що дівчина отруїлась і почувала вона себе не дуже комфортно. Через це Саша вирішила записатись до лікаря і зробити крапельницю для очищення організму. "Треба спочатку проконсультуватись. В мене це вперше в житті", — повідомила Погорєлова своїм підписникам в Інстаграмі.

Дівчина також заявила, що в неї зявились біля очей маленькі крапки, похожі на пігментацію. За словами Олександри, отруєння міг спричинити їжак, якого дівчина скуштувала напередодні.

"Все-таки гостре отруєння. Взяли аналізи, робимо крапельницю із двох компонентів", — написала Погорєлова і виклала фото, на якому в руку Саші поставлений катетер. Наразі з дівчиною все добре.

Раніше "Телеграф" писав, що Саша Погорєлова знімалась у кліпі відомого українського співака. А в кінці минулого року дівчина з’явилася на публіці з чоловіком, якого знають усі шанувальники проєкту "Холостячка".

Нагадаємо, що дівчина вилетіла з проєкту "Холостяк-12" на одинадцятому тижні. Пізніше Олександра відповіла, чи була здивована, що не стала фіналісткою.