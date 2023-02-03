Не только для оплаты: как еще можно использовать NFC в вашем смартфоне

Модуль беспроводной связи — это не только об оплате телефоном, планшетом или смарт-часами

NFC-технология в последние годы приобретает все большую актуальность, появляясь в нашей повседневной жизни там, где мы не ожидаем. Вы можете даже не подозревать, что уже активно ею пользуетесь. И речь не только об оплате покупок телефоном, что, кстати, является одной из наиболее распространенных причин быстрой разрядки смартфона. На этом возможности технологии беспроводной связи не заканчиваются.

Зачем в современных смартфонах устанавливают модуль NFC и в каких случаях он будет даже очень полезен, рассказывает itbox. Интересно, что телефон – это только одно из многих устройств, на котором может быть установлена технология. Такой же модуль может быть встроен в планшет, принтер, smart-часы или даже холодильник.

Как проверить, имеет ли ваш смартфон или планшет NFC модуль

Зайдите в раздел "Настройки".

В разделе "Беспроводные сети" выберите "Еще".

Если ваш гаджет поддерживает NFC, в открытом списке вы увидите одноименный пункт.

Устройство с поддержкой NFC может работать в трех режимах

Режим считывания – устройство считывает информацию с NFC-тегов. Одноранговой режим – два девайса с поддержкой NFC взаимодействуют между собой, передавая фото, видео, информацию о настройках Wi-Fi или другие данные. Для включения этого режима достаточно приложить устройства друг к другу. Режим "Эмуляция карты" – гаджет работает как бесконтактная смарт-карта.

Не только оплата покупок — какие есть другие способы применения NFC

1 — Замена ключей и карт доступа

Технология NFC имеет огромный потенциал, а одно из главных ее преимуществ – возможность удаленно предоставлять доступ при контакте смартфона и считывающего устройства, а также моментально идентифицировать личность. Использовать эту функцию удобно, например в гостиницах, офисах, жилых высотках, при аренде автомобилей и т.д.

2 — Передача данных

С помощью NFC можно передавать небольшие объемы данных. Для этого требуются два девайса, оборудованные таким модулем (смартфоны или планшеты). Поскольку технология работает на очень малых расстояниях – около 10 см, гаджеты нужно поместить максимально близко друг к другу. Так можно обмениваться данными вроде фотографий, контактов, документов или координат на карте. Скорость обмена, к сожалению, низкая.

3 — Быстрое сообщение

Многие беспроводные устройства (наушники, колонки и другие) можно подключить к телефону с помощью NFC: телефон просто подносят к гаджету и ожидают окончания соединения.

4 — NFC-метки в быту

Использование меток NFC может упростить выполнение ежедневных заданий по дому. С помощью них можно назначать различные действия, такие как подключение к Wi-Fi или Bluetooth, установка будильника или активация умных приборов. Чтобы воспользоваться этой технологией, нужно:

Купить NFC-метки. Они есть в Интернете или магазинах электроники.

Они есть в Интернете или магазинах электроники. Установить действия. Для этого воспользуйтесь специализированным приложением, которое поможет назначить разнообразные действия для ваших NFC-меток.

Для этого воспользуйтесь специализированным приложением, которое поможет назначить разнообразные действия для ваших NFC-меток. Активировать метки. Поднесите мобильный телефон с поддержкой NFC к метке, чтобы мгновенно выполнить назначенное действие.

5 — Сканирование фигурок и карт для видеоигр

С помощью NFC владельцы консолей Nintendo Switch или 3DS могут отсканировать купленные фигурки, чтобы получить дополнительных персонажей, уровни или бонусные предметы для определенной игры. Для этого достаточно поднести физическую игрушку к консоли, в которой находится встроенный чип NFC — он мгновенно ее распознает.

Раньше мы рассказывали о главных причинах, по которым телефон очень быстро разряжается, являясь полностью исправным. В частности, что нужно выключить на смартфоне, чтобы батарея не "садилась" слишком быстро.