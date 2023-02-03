"Поменяла совесть на шмотки": украинцы распекли объявившуюся в Instagram предательницу Maruv

Анна Корсун охотно демонстрирует свой гардероб в соцсетях, а о событиях в родной стране — ни слова

Уроженка Харькова, певица Maruv (Анна Корсун) стала все чаще появляться в социальных сетях после длительного молчания. Артистка недавно родила ребенка, теперь хвастается своими формами в разнообразных луках. О том, что российские оккупанты продолжают бомбить города и уничтожают людей в ее стране, девушка все также молчит.

В комментариях к последним роликам Maruv в Instagram украинцы выражают свое возмущение. Многие уже не требуют от нее информационной и уж тем более гуманитарной поддержки Украины, но не понимают, как можно публиковать посты о моде, пока погибают соотечественники певицы.

Так, в недавних публикациях Maruv показывает, как она составляет стильные образы. В одном певица появляется в эффектном кожаном корсете и принтованной рубашке, в другом – берете, джемпере и оригинального кроя юбке.

В комментариях фэшн-умения певицы оценили не все. Украинцы просят Maruv быть человеком и спрашивают, почему молчит о войне рф против Украины:

"Люди поменяли совесть на шмотки"

"Совесть еще забыла надеть"

"Других тем нет у человека, будто война ни в ее стране"

Образ певицы понравился не всем пользователям

Украинцы просят Анну "надеть совесть"

Реакция на последние ролики артистки

Maruv много лет выступала в рф и участвовала в различных тамошних шоу на ТВ. Ее гражданская позиция вызывала вопросы и украинцев и ранее, из-за этого даже был скандал на Нацотборе (артистка победила, но на Евровидение так и не поехала). После 24 февраля 2022 года Maruv так и не озвучила публично, что рф напала на ее Родину. Страница певицы в Instagram для украинцев недоступна.

Ранее "Телеграф" сообщал, что спустя длительного перерыва Maruv показала в соцсетях фрагмент новой англоязычной песни, которую посвятила своему ребенку. Правда, в ответ получила волну хейта от украинцев.