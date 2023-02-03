"Обміняла совість на шмаття": українці розпекли зрадницю Maruv, яка об’явилася в Instagram

Анна Корсун охоче демонструє свій гардероб у соцмережах, а про події у рідній країні — жодного слова

Уродженка Харкова, співачка Maruv (Анна Корсун) почала все частіше з’являтися в соціальних мережах після тривалого мовчання. Артистка нещодавно народила дитину, тепер хвалиться своїми формами у різноманітних луках. Про те, що російські окупанти продовжують бомбардувати міста та знищують людей у її країні, дівчина так само мовчить.

У коментарях до останніх роликів Maruv у Instagram українці висловлюють своє обурення. Багато хто вже не вимагає від неї інформаційної і тим більше гуманітарної підтримки України, але не розуміє, як можна публікувати пости про моду, поки гинуть співвітчизники співачки.

Так, у недавніх публікаціях Maruv показує, як вона складає стильні образи. В одному співачка з’являється в ефектному шкіряному корсеті та принтованій сорочці, в іншому – береті, джемпері та оригінального кроя спідниці.

У коментарях фешнуміння співачки оцінили не всі. Українці просять Maruv бути людиною і запитують, чому мовчить про війну рф проти України:

"Люди поміняли совість на шмотки"

"Совість ще забула надіти"

"Інших тем немає в людини, ніби війна не в її країні"

Образ співачки сподобався не всім користувачам

Українці просять Анну "вдягти совість"

Реакція на останні ролики артистки

Maruv багато років виступала в росії і брала участь у різних тамтешніх шоу на ТБ. Її громадянська позиція викликала питання і українців і раніше, через це навіть був скандал на Нацвідборі (артистка перемогла, але на Євробачення так і не поїхала). Після 24 лютого 2022 року Maruv так і не озвучила публічно, що рф напала на її Батьківщину. Сторінка співачки у Instagram для українців недоступна.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що через тривалу перерву Maruv показала в соцмережах фрагмент нової англомовної пісні, яку присвятила своїй дитині. Щоправда, у відповідь отримала хвилю хейту від українців.