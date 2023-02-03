27-летний российский рэпер умер от передозировки наркотиков

Рэпер отличился рядом скандалов и проблем с законом

В возрасте 27 лет умер российский рэпер Yung Trappa, известный также коллаборациями со скандальным исполнителем Моргенштерном. Среди возможных причин называется передозировка наркотических веществ.

Информации о смерти Владислава Ширяева (настоящее имя Yung Trappa) появилась на ряде российских ресурсов. Сообщается, что дата смерти рэпера – 2 февраля 2023 года.

По данным российских Телеграм-каналов, мужчина скончался утром, когда он находился у себя дома. Произошла остановка сердца. Среди причин гибели рассматривают передозировку наркотиками, рэпер не раз попадал в скандал из-за запрещенных веществ.

Так, лишь в декабре прошлого года Yung Trappa был освобожден из тюрьмы. 14 месяцев он отбывал наказание за изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Кроме того, в предыдущие годы он уже имел проблемы с законом. В 2016 году получил 5 лет и 7 месяцев колонии по делу о распространении наркотиков.

Известен совместными треками с Моргенштерном "Розовое вино 2" и "Family". Однако песни были запрещены, так как правоохранители рф увидели в работах пропаганду наркотиков.

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