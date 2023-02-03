27-річний російський репер помер від передозування наркотиків

Репер відзначився низкою скандалів та проблем із законом

У віці 27 років помер російський репер Yung Trappa, відомий також колабораціями зі скандальним виконавцем Моргенштерном. Серед можливих причин називається передозування наркотичних речовин.

Інформація про смерть Владислава Ширяєва (справжнє ім’я Yung Trappa) з’явилася на ряді російських ресурсів. Повідомляється, що дата смерті репера – 2 лютого 2023 року.

За даними російських Телеграм-каналів, чоловік помер уранці, коли він перебував у себе вдома. Сталася зупинка серця. Серед причин загибелі розглядають передозування наркотиками, тим паче що репер неодноразово потрапляв у скандал через заборонені речовини.

Так, лише у грудні минулого року Yung Trappa було звільнено з в’язниці. 14 місяців він відбував покарання за зґвалтування та насильницькі дії сексуального характеру. Крім того, у попередні роки він уже мав проблеми із законом. У 2016 році отримав 5 років та 7 місяців колонії у справі про розповсюдження наркотиків.

Відомий спільними треками з Моргенштерном "Рожеве вино 2" та "Family". Однак пісні були заборонені, оскільки правоохоронці рф побачили в роботах пропаганду наркотиків.

Раніше "Телеграф" розповідав, що російська співачка Монеточка виступила проти війни. Однак після її заяви на одному з концертів за неї "взялися" російські артисти-путіністи.