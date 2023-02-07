От ржавчины не останется и следа: помогут простые средства

Простые способы избавиться от ржавчины

Каждая металлическая поверхность в доме может быть поражена ржавчиной, которая не только портит внешний вид, но и приводит к дальнейшему разрушению материала, а также является "домом" для полчищ опасных бактерий.

Как говорится в материале УНИАН, существует по меньшей мере три простых способа избавиться от ржавчины, используя подручные средства.

Уксус

Технология очистки покрытых ржавчиной вещей довольно проста, но не быстрая.

Для этого надо поместить нужные вещи в емкость с неразбавленным 9% уксусом на 24 часа, после чего промыть их под проточной водой. Поскольку уксус является кислотой, то производить эти действия стоит в резиновых перчатках.

Если после этой обработки ржавые пятна все еще остались, то стоит повторно обработать их уксусом и оставить на несколько часов. После этого стоит вооружиться жесткой щеткой и хорошенько потереть проблемные участки.

Стоит отметить, что после подобной обработки металл станет уязвимым, а потому желательно покрыть его смазкой.

Сода

Пищевая сода является более безопасным и более быстрым вариантом, но потребует дополнительных усилий.

Для того чтобы избавиться от ржавчины, необходимо растворить соду так, чтобы получилась кашица и нанести ее на пораженные предметы. Спустя 30 минут их надо потереть щеткой, а затем промыть водой.

Как и в предыдущем случае, металл после этого станет более уязвимым к внешним воздействиям, а потому его надо дополнительно покрыть смазкой.

Лимонная кислота

Этот способ не быстрый, но более щадящий к металлу.

Для его использования необходимо развести 80 грамм лимонной кислоты на 100 мл воды, после чего поместить в раствор пораженные ржавчиной вещи. Перед этим важно обезжирить ржавую поверхность.

Спустя сутки вещи можно будет доставать. Примечательно, что после этого их достаточно промыть под проточной водой, так как после подобной обработки на поверхности металла образовывается пленка, которая защитит его от коррозии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как быстро очистить микроволновку с помощью воды и лимона.