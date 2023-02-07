Від іржі не залишиться і сліду: допоможуть прості засоби

Прості способи позбутися іржі

Кожна металева поверхня в будинку може бути уражена іржею, яка не тільки псує зовнішній вигляд, але і призводить до подальшого руйнування матеріалу, а також є "домом" для полчищ небезпечних бактерій.

Як йдеться у матеріалі УНІАН, існує щонайменше три прості способи позбутися іржі, використовуючи підручні засоби.

Оцет

Технологія очищення покритих іржею речей досить проста, але не швидка.

Для цього треба помістити потрібні речі в місткість з нерозбавленим 9% оцтом на 24 години, після чого промити під проточною водою. Оскільки оцет є кислотою, то робити ці дії варто у гумових рукавичках.

Якщо після цієї обробки іржаві плями все ще залишилися, варто повторно обробити їх оцтом і залишити на кілька годин. Після цього варто озброїтися жорсткою щіткою і потерти проблемні ділянки.

Варто зазначити, що після подібної обробки метал стане вразливим, а тому бажано покрити його мастилом.

Сода

Харчова сода є більш безпечним і швидшим варіантом, але вимагатиме додаткових зусиль.

Для того, щоб позбавитися іржі, необхідно розчинити соду так, щоб вийшла кашка і нанести її на уражені предмети. Через 30 хвилин їх треба потерти щіткою, потім промити водою.

Як і в попередньому випадку, метал після цього стане вразливішим до зовнішніх впливів, а тому його треба додатково покрити мастилом.

Лимонна кислота

Цей спосіб не швидкий, але більш щадний до металу.

Для його використання необхідно розвести 80 г лимонної кислоти на 100 мл води, після чого помістити в розчин уражені іржею речі. Перед цим важливо знежирити іржаву поверхню.

За добу речі можна буде діставати. Примітно, що після цього їх достатньо промити під проточною водою, оскільки після подібної обробки на поверхні металу утворюється плівка, яка захистить від корозії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як швидко очистити мікрохвильову піч за допомогою води та лимона.