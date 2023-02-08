Отбеливатель больше не понадобится: бабушкина хитрость, которая вернет белью прежнюю белизну

Вернуть блеск вашему белью помогут такие подручные средства как: уксус, сода и молоко

Чем больше мы стираем белые вещи, тем желтее они становятся — это проблема, с которой сталкивались все домохозяйки. И первое, что приходит в голову для решения этой проблемы — приобрести отбеливатель. Откроем вам тайну — этого делать необязательно, ведь у вас на кухне уже есть все, что нужно для отбеливания белья.

Есть несколько способов вернуть белизну белью и восстановить его блеск, при этом не прибегая к химическим веществам, таким как отбеливатель, пишет портал santeplus. Что же это за "волшебные" продукты?

Как отбелить вещи без химии

Первый натуральный ингредиент, который поможет вам вернуть белизну вашей потускневшей одежде, — это уксус. Он незаменим не только для удаления пятен, но и для осветления белья.

Что нужно делать:

В таз налейте 150 мл уксуса и 1 л воды, и замочите одежду в растворе примерно на 1 час. Добавьте столовую ложку марсельского мыла, если на вашем белье есть стойкие пятна, и прополощите их. После дайте одежде высохнуть на воздухе.

Еще один простой и эффективный способ отбелить белое белье и сделать его блестящим – постирать его с пищевой содой. Смешайте полстакана соды с небольшим количеством горячей воды так, чтобы получилась паста. Нанесите ее на вещи и аккуратно потрите. Дайте средству подействовать несколько минут, затем постирайте белье в машинке.

И еще один отличный природный способ вернуть белизну вашим вещам — это замочить их в молоке. Этот бабушкин рецепт очень эффективный, и делает белье по-настоящему белым и сияющим. Что делать:

Замочите белую рубашку в тазике с холодным молоком (может хватить и 1 литра). Оставьте от 30 минут до 1 часа Постирайте одежду вручную или в стиральной машине

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